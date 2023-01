Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Cada casa em Bakhmut é uma “fortaleza”. As palavras são do líder do grupo de mercenários Wagner, que admitiu que os seus combatentes demoram dias e por vezes semanas nos confrontos com as forças ucranianas pelo controlo de uma única casa nessa cidade ucraniana.

As declarações de Yevgeny Prigozhin, em entrevista à agência Ria, confirmam as dificuldades sentidas pelas forças russas em avançar em Bakhmut. A cidade tem sido atingida por intensos combates entre as tropas de Moscovo e Kiev.

