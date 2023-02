Uma semana depois, a história repetia-se. Ou quase. Tal como na jornada anterior, o Manchester City tinha a oportunidade de se aproximar da liderança da Premier League depois de o Arsenal escorregar. Mas se, há uma semana, os citizens também perderam com o Tottenham depois de os gunners terem perdido com o Everton, este domingo a equipa de Pep Guardiola tinha tudo para vencer o Aston Villa depois de o conjunto de Mikel Arteta empatar com o Brentford.

As notícias sobre o Manchester City, porém, têm girado à volta de um outro tema: as irregularidades financeiras de que o clube foi acusado pela Premier League e que podem dar origem a uma multa, a perda de pontos na classificação ou até à despromoção para o Championship. Na antevisão da receção ao Aston Villa no Etihad, Guardiola virava o ónus do assunto para… A acusação.

