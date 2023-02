A antiga vice-presidente do Parlamento europeu, Eva Kaili, alterou a equipa legal que a representava no âmbito do Qatargate, onde foi acusada de branqueamento de capitais e de corrupção. A ex-eurodeputada grega contratou o advogado belga, Sven Mary, conhecido como o “advogado do diabo”.

De acordo com o que noticiou esta segunda-feira o jornal Politico, Sven Mary confirmou que vai “pegar na tocha” e defender Eva Kaili.

Sven Mary ficou conhecido por ter sido o advogado de Salah Abdeslam — o único terrorista sobrevivente dos ataques em Paris que ocorreram em novembro de 2015 e que acabou condenado à prisão perpétua.

Para além disso, Sven Mary é um dos advogados mais reputados belgas, sendo presença assídua na imprensa. Na Bélgica, chegou a defender Fouad Belkacem, que recrutou jovens para lutar ao lado do Estado Islâmico.

Já o antigo advogado de Eva Kaili, André Risopoulos, também confirmou ao Politico que já não representava legalmente a antiga vice-presidente do Parlamento Europeu.