O jornal norte-americano The New York Times processou a Comissão Europeia por não revelar a troca de mensagens entre a presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, diretor executivo da Pfizer, sobre os acordos para a compra de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com o Politico, o caso foi aberto a 25 de janeiro. O The New York Times argumenta na queixa que a Comissão Europeia tem a obrigação de revelar o conteúdo dessa correspondência. A instituição europeia não respondeu ao pedido do Politico por um comentário ao caso. Já o jornal não quis prestar declarações.

“O Times realiza muitos pedidos de liberdade de informação e mantém um registo ativo. Não podemos comentar neste momento sobre o assunto deste processo”, respondeu fonte oficial do The New York Times.

Tal como recorda o Politico, o processo colocado pelo The New York Times surge pouco mais de um ano depois de a provedora de justiça europeia Emily O’Reilly ter confirmado más práticas administrativas nas tentativas da Comissão Europeia em recuperar as mensagens trocadas entre von der Leyen e Albert Bourla.

Věra Jourová, vice-presidente da Comissão responsável pela pasta da Transparência e Valores, afirmou que os textos podem ter sido eliminados por causa da sua natureza “efémera”. Mas a provedoria já tinha criticado que a Comissão nem sequer comunicou com o gabinete de von der Leyen para pedir as mensagens.