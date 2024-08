Uma publicação viral no Facebook alega que o filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem um Ferrari banhado a ouro. As partilhas acontecem numa altura em que a Venezuela vive uma crise política na sequência das eleições de 28 de julho: o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou a reeleição de Maduro com 51,20% dos votos, resultado que é contestado pela oposição e por vários estados.

No vídeo analisado é possível ver duas pessoas a entrarem no carro e nada mais é acrescentado sem ser a seguinte citação: “Filho de Nicolás Maduro em Monte Carlo com o seu Ferrari banhado a ouro, enquanto a população come dos caixotes de lixo e os cães na rua. Como vêem o socialismo resulta”. Mas será verdade?

Além da descrição acima referida e do conteúdo visual mostrado, mais nenhum dado, fonte ou artigo credível é citado na publicação partilhada por inúmeros utilizadores.

Então, vamos por partes: em primeiro lugar, Nicolás Maduro tem um filho que dá pelo nome de Nicolás Maduro Guerra, que também é político, sendo, neste momento, deputado venezuelano.

Depois, as imagens têm pelo menos sete anos, dado que o vídeo foi publicado em julho de 2017 no Youtube — e já foi alvo de inúmeras verificações, uma vez que são várias as alegações falsas sobre estas imagens. No que toca aos rumores de que seria o filho de Maduro, importa referir que fact-checkers internacionais como o Aos Fatos fizeram uma análise à agenda de Maduro Guerra no mês em que o vídeo foi publicado no Youtube, concluindo que dificilmente poderia ter estado naquela época no Mónaco, uma vez que estava em campanha na Venezuela — as eleições para a Assembleia Constituinte foram a 30 de julho — não havendo qualquer registo de uma viagem a território europeu nesse período.

Há, inclusivamente, imagens do político venezuelano em várias ações de campanha na Venezuela com trabalhadores e apoiantes. Além disso, o carro em causa tem matrícula saudita e, segundo o Maldita.es, esteve em Monte Carlo durante uma exposição de relógios entre os dias 13 e 16 de julho de 2017 — coincidindo com o mês em que foi publicado o vídeo no Youtube.

Por fim, este vídeo já apareceu associado a outras figuras da América Latina, como foi o caso do filho de Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva. Essa publicação foi já anteriormente desmentida por diferentes fact-checkers, incluindo o Observador. A associação de “Nicolasito” às imagens do Ferrari dourado já foram também verificadas por órgãos internacionais como a DW, que consideraram igualmente o conteúdo falso.

Conclusão

Não é o filho de Nicolás Maduro que surge no vídeo a entrar num Ferrari “banhado em ouro”, em Monte Carlo, no Mónaco. Esse vídeo começou a circular nas redes sociais há vários anos e já foi erradamente associado a outras figuras, como o filho de Lula da Silva. Em julho de 2017, quando o vídeo foi publicado no Youtube, este carro de matrícula saudita foi, de facto, avistado em Monte Carlo. Nessa altura, Maduro Guerra estava em campanha eleitoral no seu país.

ERRADO

