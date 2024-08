O Ferrari Purosangue não é apenas o mais recente modelo da marca, uma vez que é igualmente o primeiro SUV do construtor e também o primeiro veículo familiar da marca do Cavallino Rampante, onde é possível usufruir de espaço para a família, bagageira para as malas e, ainda assim, um imponente motor V12. Daí que muitos clientes que nunca se sentiram tentados em adquirir um Ferrari possam finalmente ter à disposição o carro dos seus sonhos. Mas a experiência deste condutor chinês esteve longe de ser um sucesso.

Um cliente na China foi dos primeiros a ter acesso ao novo Purosangue, um SUV com praticamente cinco metros de comprimento, quatro generosos lugares e 473 litros de mala. Mas como qualquer outro Ferrari, a tónica está na mecânica e na sua capacidade de tornar o modelo surpreendentemente rápido e veloz, uma vez que o V12 atmosférico com 6,5 litros de cilindrada debita 725 cv, o que lhe permite atingir 310 km/h e superar 100 km/h em somente 3,3 segundos.

O conjunto motor/caixa arrancado do Purosangue, curiosamente protegido da chuva, como se a humidade fosse o maior problema deste SUV da Ferrari 4 fotos

A avaliar pelas imagens publicadas nas redes sociais, tornou-se público que o cliente chinês que conseguiu ser um dos primeiros a poder chamar seu a um Purosangue não teve o prazer de usufruir do seu novo “brinquedo” durante muito tempo, uma vez que, apenas passados uns quilómetros, o destruiu por completo.

Os Ferrari tradicionalmente são velozes e rápidos, mas (também) vêm equipados com travões, pelo que os condutores têm apenas de pressionar o pedal da esquerda se acham que a velocidade é excessiva, seja para os dotes de condução de quem vai ao volante, seja porque as condições do piso assim o aconselham, sobretudo se a estrada estiver demasiado escorregadia. Não se conhecem os motivos que levaram ao acidente, nem as razões do que parece ser um despiste numa artéria de uma cidade chinesa, mas o resultado foi um Purosangue destruído.

Talvez mais impressionante do que o Ferrari feito em cacos, é o facto de o motor V12 ter sido arrancado da carroçaria. Quase tão estranho quanto isso é que alguém decidiu abrigar da chuva o V12 e a caixa de velocidades com um guarda-chuva. E, curiosamente, outro chapéu de chuva surgiu para tapar uma parte do chassi do Purosangue, como se isso facilitasse a reparação do modelo.