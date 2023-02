José Manuel Espírito Santo faleceu esta sexta-feira aos 77 anos, noticiou o jornal Eco e confirmou o Observador junto de fonte da família.

Incapacitado desde 2019, altura em que sofreu um acidente cardio vascular (AVC), o gestor alegou a sua situação de saúde em vários dos processos judiciais e contra-ordenacionais em que estava envolvido.

Líder do clã Pinheiro Espírito Santo, José Manuel Espírito Santo foi uma figura relevante nas administrações do BES e do Grupo Espírito Santo (GES), tendo liderado o Banque Privée Espírito Santo. Nos momentos de crise, nomeadamente nos últimos anos antes da resolução do BES e da falência das várias holdings do GES em 2014, optou por estar ao lado do seu primo Ricardo Salgado.

José Manuel Espírito Santo foi o primeiro membro da família Espírito Santo a pedir desculpa quando depôs na Comissão Parlamentar de Inquérito do BES no dia 16 de dezembro de 2014. “Gostava que as minhas primeiras palavras fossem dirigidas aos clientes, investidores e colaboradores que confiaram na marca Espírito Santo. Embora isso não remedeie as suas perdas e o seu sofrimento, quero dizer que lamento profundamente tudo o que sucedeu“, afirmou.

O banqueiro foi acusado em praticamente todos os processos criminais que nasceram do caso do Universo Espírito Santo, tendo a última acusação por alegada manipulação de mercado sido deduzida no verão de 2022 a propósito do último aumento de capital social do BES. Contudo, nos autos do processo principal o caso BES, José Manuel Espírito Santo não foi acusado no mesmo patamar de Ricardo Salgado, tendo ficado fora da imputação de associação criminosa que o MP imputa a Salgado.

Depois de José Castella, ex-controler do Grupo Espírito Santo e um dos principais arguidos do caso Universo Espírito Santo, é a vez de um membro da família Espírito Santo falecer quando ainda nenhum dos processos que nasceu desse caso chegou à fase de julgamento.