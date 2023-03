A Volkswagen já anunciou o preço para a versão mais acessível do renovado ID.3, o Pro, o mais barato dos seus eléctricos modernos. O modelo em causa usufrui das vantagens introduzidas na recente revisão e conta com um motor com 204 cv, alimentado por uma bateria com uma capacidade útil de 58 kWh (62 kWh úteis).

As pré-encomendas do modelo arrancam no final de Março na Alemanha e, nesse mercado, o novo ID.3 Pro é proposto por 39.995€, o que representa uma redução de 4000€ face à geração actual, uma vez que o ID.3 Pro Performance Life ainda continua a ser proposto por 43.995€. Isto acontece apesar de o ID.3 antigo estar a fazer o run out, escoando as últimas unidades.

Este corte de preços no modelo com as mesmas especificações técnicas acontece pouco depois de o novo CEO do Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ter declarado que a VW não iria entrar na redução de preços iniciada pela Tesla, a que a outras marcas também aderiram. Obviamente, as guerras de preços – em que os valores baixam para atrair mais potenciais compradores – são excelentes para os clientes, tanto nos champôs e nos telemóveis como nos automóveis. Mas não são a melhor solução para os construtores, que assim abrem mão de uma percentagem da margem de lucro.