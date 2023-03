O PS e o PSD continuam muito próximos nas intenções de votos, uma tendência que se tem verificado nas últimas sondagens. De acordo com o último barómetro da Intercampus publicado esta sexta-feira no Jornal de Negócios e no Correio da Manhã, os socialistas obteriam 25,9% dos votos, enquanto os sociais-democratas conseguiriam 24,2%. Os dois partidos sobem face ao último estudo de opinião — o PS 1,8%, o PSD 1,4%

O Chega, por sua vez, consegue 13,5%, aumentando em quase 2% as intenções de votos em relação ao barómetro de fevereiro. O partido de André Ventura obtém mesmo o melhor resultado de sempre numa sondagem da Intercampus. Em quarto, segue-se a Iniciativa Liberal, com 7%, registando uma queda de 0,4 pontos percentuais.

Com estes resultados, juntando-se ainda os 1,3% do CDS-PP, os partidos de direita reuniriam 46% das intenções de votos. É também uma vantagem confortável relativamente à esquerda, que, toda junta, não vai além dos 37,2%.

À esquerda, o Bloco alcança os 6,4% e regista uma subida na ordem dos 1,6 pontos percentuais face a fevereiro. O aumento das intenções de voto no partido surge após Catarina Martins ter anunciado que abandonaria a liderança do BE, sendo Mariana Mortágua o nome mais forte para suceder à coordenadora bloquista.

O Bloco de Esquerda consegue descolar-se da CDU. De acordo com o barómetro, a coligação entre comunistas e verdes não vai além dos 3,2%, descendo 0,7 pontos percentuais face a fevereiro. Já o Livre aproxima-se da CDU, obtendo 2,4% das intenções de voto (uma subida de 1,1%). O partido de Rui Tavares supera inclusive o PAN, que angaria 1,5% das intenções de votos (menos 0,9 em comparação com o barómetro do mês passado).

Montenegro é o líder partidário com melhor avaliação — mas é negativa

O barómetro também aferiu, numa escala de 0 a 5, como é que os inquiridos avaliam os líderes partidários. O presidente do PSD, Luís Montenegro, é o que melhor avaliação tem, mas não consegue ser positiva, ficando-se pelos 2,7. Com 2,6 está o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, e o líder do Livre, Rui Tavares.

No extremo oposto, Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, é o líder partidário com pior avaliação (2,2), seguindo-se André Ventura (2,3).

A sondagem contou 613 entrevistas telefónicas realizadas entre 9 e 15 de março. A margem de erro situa-se nos 4%.