Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou esta quinta-feira um decreto para o recrutamento de primavera, que vai convocar 147.000 russos entre os 18 e os 27 anos para o serviço militar.

A notícia foi avançada pela agência estatal Ria, que cita um decreto publicado na página oficial do Kremlin. A medida entrou em vigor já está quinta-feira.

O processo de recrutamento vai decorrer entre o dia 1 de abril e 15 de julho. Para já, estes futuros soldados não vão para o cenário de guerra.

O chefe de Estado instruiu o governo, as autoridades regionais e as comissões de recrutamento a garantir a implementação do processo. Através do mesmo decreto Putin dispensou do serviço militar soldados, marinheiros e sargentos cujo período de recruta expirou.

Todos os homens russos são obrigados a cumprir um ano de serviço militar entre os 18 e 27 anos ou uma formação equivalente durante o ensino superior. Segundo o The Guardian, no recrutamento do outono passado, foram chamados 120.000 cidadãos.