Estamos em modos tempo montanha-russa. Tão depressa as temperaturas sobem para valores de junho, como voltam aos normais de março e abril. Vai ser assim este fim de semana, mais fresco e até com alguma chuva no Norte e Centro. Mas logo depois os termómetros sobem a pique até quinta-feira, podendo ultrapassar mesmo os 30ºC. Para voltarem a baixar exatamente na sexta-feira Santa e no sábado e domingo de Páscoa, onde até pode chover e vai ficar de novo mais fresco. É apertar os cintos, neste caso os dos casacos ou gabardinas.

????#Tempo: De 04 a 09/Abr prevê-se tempo seco e temperatura acima do habitual para a época do ano. Possível mudança de tempo no final da semana. T. Máx. de 20 a 24°C (litoral Norte e Centro) e de 24 a 30°C (interior Sul) ????https://t.co/mlNwzoGU0B pic.twitter.com/i5d7LLAdea — IPMA (@ipma_pt) March 31, 2023

A tempestade Mathis, que está agora a sul das ilhas britânicas, não nos vai afetar diretamente, mas (e há sempre um mas nestas coisas), os seus restos sim. Meteorologicamente falando, a passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão a que os franceses chamaram Mathis, começou a atravessar Portugal logo na quinta-feira à noite, causando chuva fraca nas regiões Norte e Centro e também um aumento da agitação marítima (há alertas, é ver o mapa do IPMA), desaconselhando os passeios à beira mar. Esta chuvinha aborrecida vai manter-se até ao início de domingo acima do Tejo. Já a Sul, embora não deva chover, o céu deve manter-se nublado e será difícil ver o sol. Por todo o país haverá uma queda nas temperaturas máximas e as noites também vão ficar bem mais frias.

Multimédia Meteo

Atenção aos Avisos Meteorológicos para o Continente:

Agitação Marítima – Amarelo [ 31 Mar 06:00 – 31 Mar 18:00 ]

Ondas de oes-noroeste com 4 a 5 metros.https://t.co/hfv28QDh63 pic.twitter.com/AuIjps41Jx — IPMA (@ipma_pt) March 31, 2023

Así se ve desde el satélite la #BorrascaMathis ????, la 13ª de alto impacto de la temporada y nombrada hace unas horas por @meteofrance. Dejará vientos muy intensos en la mitad septentrional de #Galicia y un importante temporal marítimo ???? en las costas del norte. pic.twitter.com/7uVZKpAI76 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) March 30, 2023

Após estes dias com uns pingos de chuva e muitas nuvens, muda tudo. E o calor volta em força. A culpa é de uma região anticiclónica que se estenderá desde a Escandinávia até aos Açores, que formará uma espécie de um muro, bloqueando a passagem de sistemas frontais que tragam chuva ou frio.

O resultado disso é que estão previstos entre 26ºC a 27ºC para Lisboa entre terça e quinta-feira, Santarém vai andar entre os 28ºC e os 30ºC, Évora e Beja também vão bater nos 28ºC, Braga pode chegar aos 24ºC, a mesma temperatura prevista para o Algarve. Em resumo, são esperados valores de temperatura máxima entre 20 e 24 °C no litoral e interior Norte e Centro e entre 24 e 30°C no interior da região Sul. Muito acima do normal para esta época do ano, como aliás já aconteceu na semana passada, não só em Portugal, como também em Espanha e no Sul de França, onde se passaram os 30ºC.

♨️ CALOR EM MARÇO

Temperaturas máximas observadas ontem na rede oficial do IPMA:

↗️ Santarém: 31.5°C

↗️ Alvalade: 30.8°C

↗️ Alcácer do Sal: 30.7°C

↗️ Mora: 30.7°C

↗️ Coruche: 30.6°C

↗️ Pinhão: 30.3°C

São valores muito acima das médias para o período. pic.twitter.com/v9AXkKv3Tp — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) March 29, 2023

Intense heat is breaking March records in Morocco and Southwest Europe. Hottest March day for many weather stations including nearly 40°C in Agadir in Morocco with many stations breaking 30°C across Spain, Portugal & southern France. pic.twitter.com/3WN8UbBBOa — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 29, 2023

As amplitudes térmicas manter-se-ão muito altas, já que as noites continuarão frias, entre 3 e 7°C no interior Norte e Centro e entre 8 e 13°C no resto do país. Em Santarém, por exemplo, vão estar 11ºC à noite e 30ºC durante o dia, uma variação de 19ºC, daquelas que as constipações adoram.

Após vários dias em "linha reta", espera-se que o jato polar ondule 〰️ na #SemanaSanta ✝️, o que resultaria na chegada de ar frio ????️???? para latitudes mais baixas. Em camadas altas, mas também à superfície. Efeitos em #Portugal? Ainda por apurar ????????. ????️ https://t.co/SJhA0tf8Zb pic.twitter.com/4Qm9QyPmrI — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) March 29, 2023

#ÚltimaHora Este primer fin de semana de la #SemanaSanta tendremos algunas precipitaciones en la mitad norte, además de un descenso térmico que traerá ambiente algo invernal. La próxima semana será seca, pudiendo aumentar la probabilidad de lluvia el fin de semana. pic.twitter.com/tEi2ON1z3O — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 30, 2023

Só que depois, com o aproximar da Páscoa, a partir de quinta, dia 5, prevê-se a formação de uma região depressionária entre arquipélago da Madeira e o norte de África que deverá influenciar o estado do tempo no continente no final da semana. É mais uma volta na montanha russa, com uma descida que deverá andar entre os 3 e 4ºC. E do verão voltamos outra vez à primavera, com máximas de 24ºC nas cidades mais quentes e 19ºC nas mais frescas, podendo mesmo voltar a chuva, desta vez a Sul (para compensar).