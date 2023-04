A psicóloga Rute Agulhas, até agora membro da comissão diocesana do patriarcado de Lisboa, foi convidada para liderar uma equipa que servirá como organismo onde as vítimas de abusos sexuais de menores no contexto da Igreja Católica portuguesa poderão denunciar os seus casos. O nome — confirmado ao Observador pelo ex-Procurador-Geral da República José Souto Moura — é uma escolha direta do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas.

Na próxima semana, a CEP reúne-se em Assembleia Plenária. Nessa reunião, será votada a escolha de Rute Agulhas, assim como o nome que o grupo (uma recomendação da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja Católica, que cessou funções em fevereiro) vai adotar. “Grupo de receção de queixas e acompanhamento de vítimas” é uma das hipóteses, avançada por Souto Moura, mas não ainda não foi confirmado oficialmente.

A psicóloga que deverá presidir ao grupo “é uma escolha do próprio D. José Ornelas, que também me perguntou o que eu achava. Disse-lhe que era uma boa escolha”, refere ao Observador Souto Moura, atualmente na presidência da Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas e que, desde o final de março, assume também a Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado, tendo substituído o bispo auxiliar Américo Aguiar nessas funções.

