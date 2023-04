Uma professora no Reino Unido afirmou na sexta-feira sentir-se humilhada depois de ter sido obrigada a pedir desculpa às suas alunas numa escola privada exclusiva para raparigas, após tratar as alunas por “meninas”. A escola não renovou o contrato com a docente.

A professora explicou que as questões em torno da identidade de género começaram em maio de 2021. As queixas das alunas ocorreram cerca de uma semana depois de ter sido mostrado às estudantes um vídeo sobre identidade de género e atribuições de género à nascença.

A professora de filosofia e educação religiosa teve de pedir desculpa depois de dizer “boa tarde, meninas” no início de uma aula. As alunas disseram que nem todas as pessoas na turma se identificavam com o género feminino, e uma delas chegou inclusive a desafiar a professora a reconhecer os seus pronomes. No dia seguinte ao incidente, as alunas escreveram todas os seus nomes e pronomes pelos quais queriam ser tratadas no quadro da sala. Uma das alunas utilizou o pronome “eles”.

As alunas realizaram um protesto durante a hora de almoço depois de a professora ter recusado seguir o pedido das alunas, além de ter afirmado que teria de envolver os pais na situação caso o pronome de uma aluna fosse diferente do seu género biológico.

Fui informada de que elas fizeram cartazes com slogans como ‘As vidas trans importam'”, explicou a docente ao Daily Mail. “Antes do final da semana, estava envolvida numa espécie de processo disciplinar e a responsável pelo [sétimo] ano estava a dizer-me que tinha de pedir desculpa às raparigas.”

A docente foi obrigada a permanecer ao lado da responsável pelo sétimo ano enquanto esta se dirigias às alunas, dizendo que ninguém na escola as queria ofender. “Peço desculpa por estarem chateadas”, terá dito a responsável. “Ninguém aqui vos quis magoar. São todas amadas por nós.”

A professora acredita ter sofrido represálias pelos membros da direção da escola, que não renovaram o seu contrato de um ano. A escola exclusiva para raparigas faz parte de um conjunto de instituições de ensino geridas pelo fundo Girls’ Day School.