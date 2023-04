Um dos principais suspeitos de estar envolvido no desaparecimento de Madeleine McCann em 2007, Christian Brückner’s, viu cair as acusações de que era atualmente alvo por alegados crimes sexuais cometidos em Portugal, não relacionados com o rapto da menina britânica.

De acordo com o jornal alemão Bild, Brückner estava acusado de cinco crimes, mas o tribunal de Braunschweig, na Alemanha, que estava a avaliar o caso declarou não ter competência para julgar o suspeito. Em causa está o facto de Brückner não ser residente naquela região do país, mas sim no estado da Saxónia-Anhalt.

“Depois de uma avaliação abrangente aos argumentos apresentados, o tribunal assumiu que a última residência do acusado não foi neste distrito e, por isso, declarou-se incompetente”, explicou ao jornal o advogado de defesa, Friedrich Fülscher.

Embora nunca tenha sido formalmente acusado do desaparecimento de Madeleine McCann na Praia da Luz, o alemão é um dos principais suspeitos e continua a ser investigado. Foi na sequência dessa investigação que terão sido encontrados detalhes que levaram a estas novas acusações de crimes alegadamente cometidos no Algarve, entre os anos de 2000 e 2017, segundo a BBC.

Apesar de o tribunal ter rejeitado as acusações, Brückner pode ser acusado noutra jurisdição do país. Atualmente está a cumprir uma pena de sete anos de prisão em Oldenburg, por um crime de violação cometido em Portugal, no ano de 2005, contra uma mulher de 72 anos.