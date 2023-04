O discurso teve mesmo de ser interrompido. O Presidente brasileiro Lula da Silva tinha dito meia dúzia de frases, agradecendo o convite e dizendo que se sente “em casa” em Portugal, quando a bancada parlamentar do Chega interrompeu o momento. De pé, envergando cartazes que diziam “Chega de corrupção” e bandeiras da Ucrânia, André Ventura e os seus deputados iniciaram várias pateadas, batendo com as mãos na bancada, e tornando impossível a Lula continuar.

Do lado esquerdo do hemiciclo, as bancadas à esquerda rapidamente começaram a aplaudir de pé, na esperança de abafar o som vindo da direita. Alguns dos convidados ao centro, como o ex-candidato presidencial apoiado pelo PS, António Sampaio da Nóvoa, acompanharam. Outros, como o líder do PSD, Luís Montenegro, mantinham-se calmos e sentados, sem aplaudir.

O ambiente, porém, era de tensão e parecia impossível o discurso poder continuar. De tal forma que o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, decidiu intervir, pedindo aos deputados do Chega “urbanidade, cortesia e educação que é exigida a qualquer representante do povo português”. E, perante a continuação do protesto, chegou mesmo a irritar-se: “Chega de insultos, de degradarem as instituições, de porem vergonha no nome de Portugal”, gritou em direção aos deputados do Chega, para acabar aplaudido de pé pelo Parlamento.

