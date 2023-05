O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump disse, esta quarta-feira, ser capaz de terminar a guerra na Ucrânia “em 24 horas” se for reeleito para a Casa Branca em 2024.

Citado pela Sky News durante uma entrevista a Nigel Farage, Trump descreveu o conflito como “um desastre” que “tem de ser parado”, acrescentando que não teria a mais pequena dificuldade em pôr-lhe termo. “Vou acabar com aquilo. Seria fácil”.

O antigo chefe de Estado, que sempre se gabou da relação de proximidade com Vladimir Putin, disse que os dois “se dão lindamente”, o que facilitaria uma eventual negociação de paz, e acrescentou que a culpa da invasão é da “incompetência” da administração Biden. “Putin não ia avançar, isso nunca fui mencionado e eu conhecia-o muito bem”, garantiu.

Já no início de março, durante a conferência de conservadores norte-americanos CPAC, onde discursou, Trump prometera resolver a guerra num dia. “Antes ainda de chegar à Sala Oval, vou resolver a guerra horrível entre a Rússia e a Ucrânia. E não me vai demorar mais de um dia. Porque sei exatamente o que lhes dizer”, prometeu então. “Fui o único Presidente com quem a Rússia não invadiu nenhum país, porque me dava bem Vladimir Putin. Eu disse-lhe ‘Vladimir, não o faças. Somos amigos, não invadas nenhum país’“, afirmou ainda, relembrando que durante a presidência de George W. Bush a Rússia invadiu a Geórgia e com Barack Obama tomou a Crimeia.