O Grupo Wagner não vai retirar já de Bakhmut, onde luta pela Rússia, e vai esperar mais uns dias pela prometida munição. Yevgeny Prigozhin tinha ameaçado deixar a cidade ucraniana, palco dos confrontos mais violentos do momento, por não ter munição suficiente para o seu grupo de mercenários continuar a lutar. No entanto, segunda-feira disse que tinha tido luz verde do Kremlin de que o abastecimento ia chegar. Um dia depois diz que foi enganado.

Segundo o seu relato em vídeo na rede social Telegram, Prigozhin foi “enganado” pelo Kremlin e, além disso, ameaçado: poderá ser considerado um traidor da pátria.

Yevgeny Prigozhin disse ter sido informado de que ele e os seus mercenários seriam considerados “traidores” se abandonassem as suas posições. “Ontem chegou uma ordem de combate que afirmava claramente que, se deixarmos as nossas posições, isso será considerado traição contra a pátria. Essa foi a mensagem.”

A mensagem foi remetida pelo Ministério da Defesa russo, segundo o líder dos mercenários.

Apesar disso, voltou a queixar-se da falta de munição, o motivo que o levou a dizer que se preparava para abandonar Bakhmut. “Se não houver munição, deixaremos as nossas posições e seremos nós aqueles que perguntam quem realmente está a trair a pátria”, disse Prigozhin, considerando que quem trai a Rússia é a pessoa que a assinou a ordem para fornecer pouca munição.

Apesar de tudo, o Grupo Wagner continuará mais uns dias à espera de munição apesar de considerar que foi enganado. “Deram-nos apenas 10% do que pedimos. Fomos enganados de forma simples e descarada”, disse, citado pelo Moscow Times.