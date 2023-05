O Rali de Portugal vai manter-se no Campeonato do Mundo da especialidade em 2024, com o contrato entre o Automóvel Club de Portugal e o promotor (WRC) a ser assinado este domingo, 14 de maio, numa cerimónia que decorreu em Matosinhos.

Carlos Barbosa, presidente do ACP, e Jona Siebel, diretor-geral do WRC Promoter, formalizaram o contrato na Exponor, num acordo que prevê uma opção também para a época de 2025, a exercer no próximo mês de setembro, aquando do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel.

A assinatura deste contrato demonstra a confiança que o promotor do WRC tem na organização e é o reconhecimento do esforço que temos feito para organizar um dos ralis referência do calendário do Campeonato do Mundo”, sublinhou Carlos Barbosa, presidente do ACP.

A 56.ª edição da prova lusa termina este domingo, após a ‘power stage’ a disputar em Fafe.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) comanda a classificação e prepara-se para repetir a vitória conseguida em 2022, ano em que se sagrou o mais novo campeão mundial de sempre.