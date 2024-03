A primeira prova oficial do Rali de Portugal de 2024 vai realizar-se na Figueira da Foz, no dia 9 de maio, com a realização da superespecial e da partida no dia seguinte.

O vereador Manuel Domingues explicou esta quarta-feira aos jornalistas que a superespecial será idêntica à de 2023, num percurso urbano superior a dois quilómetros, que abrange a zona do Forte da Figueira da Foz e o Parque das Gaivotas, com “ligeiras alterações”.

“Dentro do espaço do Parque das Gaivotas haverá três rotundas”, explicou o autarca, adiantando que os bólides e as respetivas equipas vão pernoitar na Figueira da Foz, na Praça Europa, de onde arranca, no dia seguinte, a primeira etapa do Rali de Portugal.

Na zona fechada vão ser instaladas bancadas para cerca de 2.500 pessoas, cujo bilhete de acesso vai custar 30 euros.

Segundo Manuel Domingues, o acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), organizador da prova, prevê mais um ano [2025] de permanência da competição na Figueira da Foz.

A Câmara Municipal aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro de 300 mil euros ao ACP, sob a forma de contrato-programa de desenvolvimento desportivo.

Em 2023, a realização de uma superespecial na Figueira da Foz foi a principal novidade da 56.ª edição do Rali de Portugal e representou o regresso da cidade à competição, o que não acontecia há cerca de três décadas.

A 57.ª edição do Rali de Portugal vai decorrer de 9 a 12 de maio no Centro e Norte do país e conta para o Mundial de Ralis (WRC).