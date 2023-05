O treinador Luciano Spalletti, que levou o Nápoles ao título de campeão italiano de futebol 33 anos depois, vai deixar o clube, anunciou este domingo o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis.

“Spalletti é um homem livre. Depois de 50 anos no cinema, quando vem alguém e te diz: ‘dei o máximo, mas acabou um ciclo da minha vida, no entanto tenho contrato convosco, mas preferia ter um ano sabático’. O que fazes? Opões-te? Temos de ser generosos na vida, nunca espero nada de volta. Ele deu [tudo], agradeço-lhe e agora ele deve continuar a fazer o que quer”, referiu De Laurentiis.

No programa Che Tempo, da estação televisiva RaiTre, o presidente disse que deu uma “matéria-prima extraordinária” a Spalletti e ela fê-la crescer.

Spalletti vai despedir-se dos adeptos do Nápoles no próximo fim de semana, frente à já despromovida Sampdoria, num encontro no Estádio Diego Armando Maradona, que servirá para novo festejo do terceiro “scudetto” do clube napolitano.