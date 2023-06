Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano admitiu no sábado que a contraofensiva ucraniana já arrancou e 24 horas depois começam a chegar os primeiros relatos de progressos na linha da frente. Depois do silêncio que marcou o início da nova fase da guerra, as autoridades confirmaram este domingo ter recuperado o controlo das localidades de Blahodatne e Makarivka e, nas últimas horas, uma brigada ucraniana garantiu ter conseguido expulsar os russos da povoação de Neskuchne.

Tudo começou quando ao início do dia a 68.ª Brigada ucraniana Oleksa Dovbush anunciou ter recuperado a localidade de Blahodatne, a sul da cidade de Velyka Novosilka, que para já se tem assumido como um dos eixos da contraofensiva. “Os invasores resistiram até ao fim, mas não foram capazes de travar à ação”, pode ler-se na conta de Facebook da unidade, onde foi partilhado um vídeo dos militares a erguer de novo a bandeira amarela e azul na povoação.

