Vestido com um casaco verde seco como o que Volodymyr Zelenskyy costuma usar nas suas intervenções, o jogador ucraniano do Arsenal, Oleksandr Zinchenko, admitiu estar disposto a juntar-se ao exército ucraniano na luta contra a invasão russa. “Vai haver uma altura em que toda a gente vai estar lá”, afirmou em entrevista a Piers Morgan. “Claro que eu lutava pela Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, penso que, neste momento, sou mais útil aqui. Nunca se sabe o que vai acontecer”.

Arsenal and Ukraine player Oleksandr Zinchenko tells Piers Morgan he wants to fight for his country.

"There will be a time, everyone will be there. It will be the last call."

