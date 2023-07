Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Alemanha prepara-se para colocar em prática cortes orçamentais pela primeira vez numa década. O governo alemão anunciou esta quarta-feira a primeira versão do orçamento do país para 2024, com o documento a prever cortes em quase todas as principais áreas do Estado. A grande exceção é a Defesa, cujo orçamento vai até aumentar como parte do plano de Berlim para alcançar a meta dos 2% do PIB gastos no orçamento militar prevista na NATO.

Contas feitas, os cortes orçamentais superam os 30,6 mil milhões de euros — uma diminuição de 6,4% relativamente aos gastos previstos para 2023. No sentido inverso, os gastos com a Defesa vão aumentar em cerca de 1,8 mil milhões de euros para um valor de quase 52 mil milhões (um valor que ainda assim fica aquém do pretendido pelo Ministério da Defesa alemão).

