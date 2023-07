Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia.

Chama-se Catedral da Transfiguração, é a maior catedral ortodoxa de Odessa, na Ucrânia, e ficou completamente destruída durante a madrugada deste domingo. O edifício que fazia parte da lista do património da UNESCO foi atingido por um bombardeamento e Kiev fala agora em mais um crime de guerra. “Não pode haver desculpa para a maldade russa”, disse Zelensky, este domingo, a propósito do ataque.

On the night of July 23rd, ???????? Russia attacked #Odesa, a ???????? Ukrainian port city.

The Transfiguration Cathedral, located in the historic center of Odesa, protected by ???????? @UNESCO, was destroyed. A war crime that will never be forgotten and forgiven.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nxi0gGkDtg

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) July 23, 2023