Já começa a ser rotina. A última noite voltou a ser de sobressaltos na Ucrânia, com mais uma ronda de bombardeamentos russos, incluindo a oitava noite de investidas com drones contra Kiev. De acordo com a administração regional militar local, o ataque não provocou danos de maior, mas é mais um sinal de que o fogo russo sobre a cidade é cada vez mais o “novo normal” na capital ucraniana.

Mas não foi só em Kiev que se registaram ataques. Em Kherson, oito pessoas, incluindo quatro membros dos serviços de emergência, ficaram feridas num ataque russo e, em Donetsk, uma ofensiva do Kremlin resultou em um morto e cinco feridos.

Os ucranianos, por sua vez, não se deixaram ficar. Pelo menos é o que diz o Ministério da Defesa russo, que afirmou ter abatido vários drones ucranianos a cerca de 160 quilómetros de Moscovo. Em resposta à reticência de alguns aliados quanto aos cada vez mais comuns ataques em território russo, a Ucrânia defendeu que nada a proíbe de atacar diretamente a Rússia, reservando inclusive o direito de o fazer com armas de origem estrangeira — desde que sejam fabricadas pela indústria militar ucraniana.

Eis um resumo dos outros acontecimentos que marcam o 526.º dia da invasão:

O que se passou durante a tarde?

Numa publicação feita na rede social X (antigo Twitter), Alexey Navalny, crítico do Kremlin que está detido, disse que a sua sentença vai ser lida dentro de 24 horas e antecipou uma pena “enorme” e “estalinista”. “Pediram 20 anos, portanto vão dar 18 ou algo do género”, afirmou;

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, diz que o grupo dos BRICS sairia reforçado com a entrada de novos membros;

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, anunciou que a Rússia vai reduzir as exportações de petróleo em 300 mil barris por dia em setembro;

As autoridades anticorrupção ucranianas anunciaram esta quinta-feira a prisão em Kiev de um oficial das Forças Armadas acusado de ter ajudado recrutas a escapar ao recrutamento militar;

As autoridades ucranianas atribuíram a queda de helicóptero que em janeiro de 2023 vitimou 18 pessoas, incluindo o ministro do Interior, às más condições atmosféricas e a uma suposta negligência de cinco funcionários dos serviços de emergência.

O que se passou durante a manhã?