Esta sexta-feira está a ser marcada por explosões das forças russa em Zaporíjia e na região de Donetsk — neste último caso, causando uma morte e dois feridos. A tensão continua na Ucrânia que se vê a braços com a sua contraofensiva. Ao 541.º dia de guerra, foi conhecido, pelas mãos do The Washington Post, um relatório em que os serviços secretos norte-americanos afirmam que a Ucrânia não conseguirá alcançar Melitopol, o principal objetivo da contraofensiva.

Os EUA, ainda assim, reiteram que vão continuar a apoiar o país invadido, segundo o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan. Os norte-americanos autorizaram a Dinamarca e os Países Baixos a enviar caças F-16 para a Ucrânia, assim que o processo de formação dos pilotos estiver concluído. Essa formação vai começar, na Dinamarca, no final do mês de agosto.

O que aconteceu nas últimas horas?

Os serviços secretos dos Estados Unidos afirmam que a Ucrânia não conseguirá atingir o principal objetivo da contraofensiva, ou seja, alcançar Melitopol, considera a porta de entrada para a Crimeia, reporta o The Washington Post.

As escolas nas áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia vão receber novos livros a elogiar a invasão de Vladimir Putin , garante o Ministério da Defesa do Reino Unido, na rede social X (antigo Twitter).

, garante o Ministério da Defesa do Reino Unido, na rede social X (antigo Twitter). A região de Zaporíjia foi esta sexta-feira, ao final da manhã, bombardeada pelas forças russas , avança a televisão estatal da Ucrânia, a Suspilne. O mesmo órgão de comunicação social referiu que se ouviram várias explosões e que alguns edifícios terão sido atingidos.

foi esta sexta-feira, ao final da manhã, , avança a televisão estatal da Ucrânia, a Suspilne. O mesmo órgão de comunicação social referiu que se ouviram várias explosões e que alguns edifícios terão sido atingidos. Esta sexta-feira, a Rússia proibiu a entrada de diversos funcionários moldavos , relatou a agência de notícias estatal russa RIA, citando o ministério dos Negócios Estrangeiros.

, relatou a agência de notícias estatal russa RIA, citando o ministério dos Negócios Estrangeiros. A Dinamarca e os Países Baixos já podem enviar caças F-16 para a Ucrânia , assim que o processo de formação dos pilotos estiver concluído e houver acordo dos aliados. Essa formação vai começar, na Dinamarca, no final do mês de agosto.

, assim que o processo de formação dos pilotos estiver concluído e houver acordo dos aliados. Essa formação vai começar, na Dinamarca, no final do mês de agosto. O primeiro cargueiro a usar o novo corredor ucraniano no Mar Negro para a exportação de cereais chegou ao seu destino, Istambul, na Turquia.

Altos funcionários turcos chegaram a três cenários possíveis depois do fim do acordo de exportação de cereais dos portos ucranianos. Com essa informação na mão, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco vai agora tentar falar com os seus homólogos ucraniano e russo , avança o jornal pró-governo da Turquia Yeni Safak.

, avança o jornal pró-governo da Turquia Yeni Safak. A defesa aérea da Rússia destruiu um drone aéreo ucraniano em Moscovo e dois drones navais que atacaram barcos de patrulha no Mar Negro, sem causar danos ou vítimas, disseram esta sexta-feira as autoridades.

em Moscovo e dois drones navais que atacaram barcos de patrulha no Mar Negro, sem causar danos ou vítimas, disseram esta sexta-feira as autoridades. Também esta madrugada, o Ministério da Defesa russo acusou a Ucrânia de atacar com drones navais de superfície dois dos seus barcos de patrulha a 237 quilómetros a sudoeste de Sebastopol, no Mar Negro, às 22:55 (20:55 em Lisboa).

dois dos seus barcos de patrulha a 237 quilómetros a sudoeste de Sebastopol, no Mar Negro, às 22:55 (20:55 em Lisboa). Um grupo de ativistas russos em Portugal organiza este domingo, em Lisboa e no Porto, comícios de protesto contra o Presidente da Rússia, para denunciar o “regime terrorista” de Vladimir Putin e estimular a ação para uma mudança.

Um incêndio deflagrou num terminal de petróleo de Novorossiysk , no sudeste da Rússia, de acordo com a agência de notícias russa RIA, no Telegram.É o principal hub de exportação de petróleo da Rússia na região.

, no sudeste da Rússia, de acordo com a agência de notícias russa RIA, no Telegram.É o principal hub de exportação de petróleo da Rússia na região. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na sequência de ataques russos à região de Donetsk, na Ucrânia, afirmou o governador regional de Donetsk, citado pela Skynews.