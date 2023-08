Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

À porta fechada e sem a presença de Vladimir Putin. O funeral do ex-líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, morto num desastre de avião à menos de uma semana, e cujas causa permanecem desconhecidas, foi sepultado em São Petersburgo (a sua cidade natal) no cemitério Porokhovskoe, numa cerimónia privada apenas para familiares e amigos próximos.

A informação foi confirmada pela conta de Telegram do serviço de imprensa do antigo líder mercenário. A data do funeral de Prigozhin, e em que moldes decorreria a cerimónia, vinha sendo especulada desde o desastre aéreo que vitimou o empresário, de 62 anos, com alguns meios de comunicação russos independentes a darem conta de que o funeral estaria para breve.

Nas redes sociais, foram sendo partilhadas imagens da campa onde Yevgeny Prigozhin foi sepultado.

Private funeral for Wagner chief Yevgeny Prigozhin held in Saint Petersburg 'Those wishing to say goodbye can visit the Porokhovskoye cemetery in St. Petersburg,' says Prigozhin's press services ????Telegram channel Shot pic.twitter.com/ymdMA3U8Qs — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 29, 2023

A agência de notícias estatal RIA Novosti deu conta que o funeral de Yevgeny Prigozhin aconteceu à porta fechada a pedido de família. De acordo com uma fonte próxima do antigo líder do grupo Wagner ouvida pela agência de notícias, a família pediu que apenas os parentes e amigos mais próximos estivessem presentes.

Um forte dispositivo de segurança pôde ser visto durante a manhã em Porokhovskoe. À entrada do cemitério — o mesmo onde estão os túmulos dos pais de Vladimir Putin e algumas altas patentes das forças militares –, foram instalados detetores de metais, e reforçada a presença policial.

Além de familiares e amigos, a cerimónia contou com a presença de membros do grupo Wagner. Um vídeo publicado pela agência Reuters confirmou a presença de elementos fardados com a insígnia do grupo Wagner no braço, a entrar com flores no cemitério.

Quem não esteve presente no último adeus a Prigozhin foi o Presidente russo. A ausência de Putin foi confirmada, ainda durante a manhã, pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. “A presença do Presidente não está prevista”, disse em conferência de imprensa. Peskov acrescentou ainda que a família de Prigozhin é responsável por “tudo o que está relacionado com as cerimónias fúnebres”, e que o Kremlin não tinha recebido detalhes do funeral.

Ainda esta terça-feira, os mercenários do grupo Wagner participaram no funeral de Valery Chekalov, o responsável pela logística do grupo. Na cerimónia fúnebre, que decorreu no cemitério de Severnoye, em São Petersburgo, participaram familiares e outras dezenas de pessoas que a Reuters identificou como mercenários do grupo e trabalhadores do império empresarial de Prigozhin.