O número de vítimas provocadas pela passagem da tempestade DANA por Espanha, no passado fim de semana, continua a subir. Depois de as autoridades terem anunciado que já tinham sido registados cinco mortos, adiantaram esta sexta-feira que foram encontrados mais dois corpos, na Comunidade de Madrid.

De acordo com a informação avançada pela agência EFE, as equipas de resgate, compostas por cerca de 150 pessoas, estavam há cinco dias à procura de dois homens que estavam desaparecidos.

Um dos desaparecidos é um homem de 82 anos que saiu de sua casa, em Villamanta, no dia em que começou a tempestade, no passado domingo. O segundo homem procurado pelos bombeiros e autoridades espanholas é o pai da criança de 10 anos que passou a noite em cima de uma árvore. O carro que conduzia caiu ao rio Alberche, na localidade de Aldea del Fresno, a sua mulher foi encontrada poucas horas depois do acidente e a sua filha de 14 anos conseguiu chegar sozinha ao quartel dos bombeiros.

Ainda não foi confirmado que os corpos pertencem a estes dois desaparecidos, já que as autoridades estão ainda no processo de identificação dos corpos. No entanto, um dos corpos poderá mesmo pertencer ao homem cujo carro foi arrastado, uma vez que foi encontrado perto da ponte onde apareceram a mulher e o filho, adiantou fonte policial à agência espanhola.

As chuvas torrenciais causaram milhares de perturbações em Espanha, sobretudo na Comunidade de Madrid, onde no domingo foi emitido um alerta vermelho por causa do mau tempo.