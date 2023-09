A passagem da tempestade Dana já provocou cinco mortos e três desaparecido em Espanha. A forte precipitação afetou sobretudo Madrid e Toledo. A emergência 112 da Comunidade de Madrid já assistiu a mais de 1.257 incidentes causados pelas fortes chuvas provocadas pela DANA, nos quais os serviços de emergência praticaram “numerosos salvamentos” de pessoas em casas e veículos.

Dois agentes da Guarda Civil espanhola salvaram no domingo, em Buenache de Alarcón (Cuenca), uma mulher de 73 anos que estava presa em casa com “água até ao pescoço”. Trata-se da Felisa Olmos, que foi levada para o hospital de Cuenca, onde já teve alta, adiantou o jornal El Mundo.

Mais tarde, a mesma mulher veio a público agradecer à Guarda Civil espanhola, afirmando que sem a ajuda dos agentes “já não estaria cá”: “Quero agradecer-lhes por terem feito o que fizeram por mim. Se não fossem eles, eu teria sido enterrada, o meu marido teria sobrevivido, mas eu não”.

A mulher estava presa dentro da sua própria casa, depois de a passagem da depressão DANA ter provocado a queda de vários objetos e móveis, impedindo que se conseguisse libertar e movimentar.

Habla Felisa Olmos, la mujer de 73 años rescata por los guardias civiles en Buenache de Alarcón (Cuenca), a los que ha dado las gracias: "Si no es por ellos yo estaba ya enterrada" https://t.co/GARwnoKqWr — EL MUNDO (@elmundoes) September 4, 2023

Já na localidade de Aldea del Fresno, um menino de 10 anos foi encontrado com vida numa árvore esta segunda-feira às 8h00, depois do veículo em que viajava com três familiares ter caído no rio Alberche na noite anterior, na sequência de fortes chuvas, noticiou o jornal El Mundo.

De acordo com as autoridades de emergência médica espanholas, o menor foi encontrado em estado de hipotermia e com vários ferimentos. Foi depois transferido para o hospital público Rey Juan Carlos de Móstoles, em Madrid onde será submetido a uma avaliação mais completa.

Un niño de 10 años sobrevive durante una noche encaramado en un árbol tras caer su coche al río Alberche https://t.co/Bb9ccFgume — EL MUNDO (@elmundoes) September 4, 2023

Na noite de domingo, a mãe e a irmã do menor foram resgatadas e tratadas pelo pessoal do Summa-112 e transferidos para o mesmo hospital da criança. Entretanto, o pai continua desaparecido.

As chuvas torrenciais causaram perturbações no tráfego rodoviário, aéreo e ferroviário. No domingo, as autoridades emitiram um alerta vermelho para as comunidades de Madrid e Castilla La Mancha e pediram às populações para ficarem em casa.