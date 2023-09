A ativista detida esta sexta-feira de manhã, em Oeiras, já foi libertada. A jovem faz parte dos ativistas do movimento Greve Climática Estudantil, que estiveram junto ao Ministério Público de Oeiras, onde estavam a ser ouvidos 16 ativistas detidos pela PSP esta quinta-feira, depois de tentarem bloquear o acesso ao Conselho de Ministros, em Algés.

Em comunicado, este grupo adianta que “a estudante estava no passeio a filmar a manifestação pacífica quando foi detida”. “Detiveram uma estudante por estar a filmar, do passeio, a manifestação pacífica que estava a decorrer pela justiça climática”, lê-se no comunicado. O seu telemóvel foi apreendido e o julgamento está marcado para o dia 28 de setembro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este movimento acusa ainda a polícia de afastar “os jornalistas que tentaram reportar a manifestação de perto, afastando-os para um ‘perímetro de segurança’. Pouco depois, [a PSP] ameaçou de detenção duas estudantes que queriam passar o perímetro para falar com os jornalistas e filmar o protesto para as redes sociais da organização.

“Não vamos deixar passar em branco esta detenção absurda num protesto pacífico pela justiça climática e em solidariedade com as nossas colegas”, disse ainda Beatriz Xavier, porta-voz do protesto.

Os ativistas, que tinham marcado para esta sexta-feira uma marcha pelo clima na Cidade Universitária de Lisboa, anunciaram em comunicado que a iniciativa iria, afinal, decorrer junto do Ministério Público de Oeiras, em solidariedade com os jovens detidos esta quinta-feira.