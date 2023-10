No terceiro dia da guerra entre o grupo Hamas e Israel, o conflito escalou e entre as acusações aumentaram de tom, ainda que já se fale numa possível trégua. As forças armadas israelitas continuaram a atacar a Faixa de Gaza, ao passo que os membros do grupo islâmico abrandaram a ofensiva, ainda que permaneçam as tensões na fronteira de Israel.

A ofensiva abrandou, mas a retórica não. Os membros da brigada Qassam do Hamas deixaram, esta segunda-feira, um sério aviso às forças armadas israelitas. Se não pararem os bombardeamentos à Faixa de Gaza, o grupo islâmico ameaça que vai matar um refém por cada ataque. “Qualquer ataque a civis inocentes sem aviso levará, lamentavelmente, à execução de um refém que está sob nossa custódia”, ameaçou o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, que até referiu que o grupo seria obrigado a “transmitir” as mesmas.

Mesmo com as ameaças do Hamas relativamente aos reféns — que se estima que serão cerca de 100 —, Israel avisou que não ia parar com os bombardeamentos à Faixa de Gaza. As autoridades apenas admitem “abrandar” os ataques em certas regiões em que tenham conhecimento prévio de que há civis israelitas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.