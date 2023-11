A Ethiack, plataforma de cibersegurança que quer combater e reduzir a discrepância existente entre tecnologia e segurança, venceu o prémio de startup mais promissora do programa Road 2 Web Summit deste ano. O anúncio foi feito esta quinta-feira em conferência de imprensa por António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal.

A Ethiack, que recebeu um prémio de 15 mil euros, não foi a única vencedora do dia. A startup com melhor desempenho e aquela que mais contribuiu para o impacto e inclusão social ganharam 5 mil euros cada. As premiadas foram, respetivamente, a Jupiter App, que tem como objetivo automatizar o processo fiscal para trabalhadores independentes, e a Actif, que desenvolveu uma plataforma com exercícios físicos e cognitivos para combater o sedentarismo dos mais velhos.

Ainda antes de apresentar as vencedoras, António Dias Martins mostrou-se “orgulhoso” por “poder ver estas empresas a crescerem e a desenvolverem-se”. Além disso, destacou que as mais de 100 empresas escolhidas este ano para representar Portugal na Web Summit são “muito diversificadas, do país inteiro, de Bragança às ilhas” e representam “o futuro da economia portuguesa” por apresentarem um “ritmo de crescimento enorme” e por pagarem “aos seus colaboradores acima da média nacional”, cerca de 1.700 euros por mês. Dessas startups, 71% utilizam inteligência artificial.

O programa Road 2 Web Summit, organizado pela Startup Portugal com o apoio da Galp e da Web Summit, seleciona startups portuguesas para representar o país na cimeira tecnológica. A edição deste ano selecionou 115 empresas para estarem no evento, sendo que juntas já levantaram cerca de 13 milhões de euros. Antes de virem à cimeira, e pela primeira vez, essas tecnológicas estiveram presentes num encontro em que foram apresentadas a delegações internacionais.