Há um ano tudo mudou, um ano depois tudo continua a mudar. Quando durante o Campeonato do Mundo do Qatar foi anunciada a rescisão de contrato entre Manchester United e Cristiano Ronaldo, e perante uma aparente falta de propostas de clubes europeus habituados a jogar a Champions, sobravam dúvidas em torno do que poderia ser o futuro do avançado então com 37 anos. E os dias que se seguiram não ajudaram nessa meta de ambicionar seguir a carreira na Europa, tendo em conta a perda da titularidade na Seleção Nacional para Gonçalo Ramos. No final do ano, aquilo que era há muito ventilado tornou-se mesmo uma realidade: o Al Nassr, da Arábia Saudita, confirmava a contratação de CR7. Mais do que um jogador, estava em causa um ícone (pago como tal), uma marca e uma referência. Contas feitas, o que mudou não foi propriamente aquilo que o número 7 era capaz de fazer em campo mas sim todo o impacto que teve fora dele.

Um ano depois dessa saída, basta recordar a última partida do Al Nassr para se ver onde está Ronaldo a nível de rendimento: mais dois golos de grande qualidade na Liga saudita, um total de 24 noutros tantos encontros oficiais realizados esta temporada e a garantia de que o futebol no país vai dando o “salto” com a chegada de muitas outras estrelas das principais competições europeias. E o peso do capitão da Seleção não ficou por aí, tendo inaugurado este sábado o seu novo museu em Riade na companhia do seu irmão Hugo. “Esta é a minha história. Da Madeira para a Arábia Saudita, o meu ‘CR7 Signature Museum’ está agora aberto”, disse.

The Cristiano Ronaldo museum in Riyadh. ????pic.twitter.com/VLBcJk9kVl — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 20, 2023

“O Cristiano é um jogador diferente. É o melhor do mundo e quando se tem o melhor jogador do mundo tudo se torna mais fácil para nós. É estranho quando o Cristiano não marca, não quando marca”, destacou Luís Castro, técnico do Al Nassr, sem esquecer também o papel do outro português no seu grupo. “O Otávio nasceu para jogar futebol. Encontramo-lo em todo o lado no campo. Temos sorte em ter um jogador do calibre do Otávio. A nossa equipa tem um bom grupo que resolve todos os problemas que temos. Admiro a coesão coletiva que temos na equipa. O nome não é tudo, o que é importante é o trabalho. Tenho jogadores com potencial, mas o potencial não representa o que é importante. O que é importante é o trabalho. Peço sempre aos jogadores que trabalhem para serem melhores do que ontem”, acrescentou a esse propósito.

Nem de propósito, a receção ao Persepolis surgia como mais um desafio a essa capacidade enquanto equipa de resolver os problemas perante uma expulsão ainda antes dos 20 minutos iniciais. O momento do Al Nassr não poderia ser melhor, com mais oito vitórias seguidas após o deslize com o Abha na Liga (2-2) que quebrou uma série de dez triunfos consecutivos, mas o encontro com os iranianos que podia confirmar a passagem à fase seguinte na primeira posição teve esse condicionamento da inferioridade numérica que impediu voos mais altos do que segurar o empate e consequente apuramento direto para os oitavos da Liga dos Campeões da Ásia numa partida marcada também por um gesto de fair play de Ronaldo logo nos minutos iniciais.

Here’s the full replay of Cristiano Ronaldo being awarded a penalty and then asking for the referee to disallow it as it was wrongly given.pic.twitter.com/WaVHg0hYD8 — GC (@GettyCristiano) November 27, 2023

O encontro começou praticamente com esse momento em que Ronaldo viu um remate após cruzamento de Sadio Mané prensado num defesa, conseguiu intercetar depois a bola que a equipa do Persepolis não tirou da zona de perigo e caiu na área envolvido com um defesa contrário. O árbitro assinalou de pronto a falta para grande penalidade, Ronaldo levantou-se de pronto para dizer que não deveria ser penálti num lance que deu inicialmente a ideia de ser daqueles “chapa 5” e a decisão foi mesmo revertida após análise das imagens no VAR (3′). O golo não apareceu aí mas parecia que podia surgir a qualquer momento pelo grande domínio da partida. Depois, tudo mudou: Mehdi Torabi deixou um primeiro aviso num remate que saiu ao lado (13′) e Ali Lajami foi expulso com vermelho direto por uma entrada imprudente sobre um adversário ainda no meio-campo contrário (17′). Luís Castro via-se obrigado a prescindir de Sami Al-Najei para colocar outro central, Mohammed Al-Fatil, e perdia o elemento que fazia a ligação entre meio-campo e ataque.

After Cristiano Ronaldo won a penalty for Al Nassr, he walked up to the referee and told him that it wasn't a penalty. Respect! ❤️ pic.twitter.com/MsNG4BsDvM — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2023

O Persepolis ainda teve um lance com relativo perigo numa altura em que o Al Nassr não conseguira ainda reorganizar-se mas com Al-Fatil a desvantagem numérica acabou por ser quase “anulada” com o encontro a chegar ao intervalo sem golos e sem mais oportunidades entre alguns lances com Otávio, o melhor da equipa de Riade, a motivarem pedidos de cartões. Seria nesses moldes que o Al Nassr iria tentar levar a partida nos moldes em que a mesma se tinha colocado a partir da expulsão, defendendo de forma segura, evitando as transições, aproveitando as faltas que muitas vezes eram necessárias para travar a maior valia técnica do conjunto da casa e procurando algo mais no último terço, sendo que Ronaldo fez o único remate nessa fase mas ao lado da baliza de Alireza Beiranvand, internacional iraniano que passou pelo Boavista (45′).

Cristiano Ronaldo inches away from scoring another sublime goal. pic.twitter.com/VkcwGZ1e2F — GC (@GettyCristiano) November 27, 2023

O segundo tempo começou com um lance mais aparatoso entre o guarda-redes e o português mas cedo se percebeu que haveria mais lances de perigo, primeiro com um golo anulado a Shahab Zahedi por fora de jogo (53′) e depois com um remate de Ronaldo a rasar o poste naquela que foi a melhor jogada da partida até esse momento (57′). Afinal, foi sol de pouca dura. E o próprio Al Nassr assumiu a questão do empate que dava o apuramento direto para os oitavos nos últimos 15 minutos, quando o português foi substituído ainda com visíveis queixas na zona do pescoço que fizeram com que seguisse diretamente para o balneário.

Cristiano Ronaldo off, fans with Ronaldo chants. pic.twitter.com/77DQx4BEH8 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 27, 2023