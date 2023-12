Em atualização

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida num ataque na cidade suíça de Sion, no sul do país, esta segunda-feira, de acordo com a polícia local. As motivações não são ainda conhecidas. O atirador estará em fuga.

Segundo a agência Reuters, a polícia de Valais informou que o suspeito, um homem que não foi identificado, disparou vários tiros em dois locais de Sion, que tem cerca de 35 mil habitantes. A polícia acredita que o suspeito conheceria as vítimas.

No X, antigo Twitter, as autoridades indicaram que está em curso uma “intervenção policial” e que mobilizou meios “consideráveis” na cidade de Sion e em todo o cantão de Valais e confirmou a existência de dois mortos e um ferido. Além disso fala em “tiros disparados” e indica que há buscas em curso. A polícia não conhece as motivações do ataque.

Sion : Intervention de police en cours En ce début de matinée du 11.12.2023, la Police cantonale a engagé de très importants moyens en ville de Sion ainsi que sur l’ensemble du territoire cantonal. Davantage d’informations seront communiquées ultérieurement. pic.twitter.com/S29HHjtgaa — Police Valais (@PoliceValais) December 11, 2023