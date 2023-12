Um tribunal federal de Washington condenou esta sexta-feira Rudolph Giuliani a pagar 148 milhões de dólares (135 milhões de euros) a duas antigas funcionárias eleitorais da Geórgia, que terão sido perseguidas e recebido ameaças de morte na sequência das eleições presidenciais de 2020.

Depois de a juíza Beryl A. Howell ter decidido que Giuliani difamou as duas mulheres, Ruby Freeman e Shaye Moss, faltava conhecer apenas o valor dos danos causados pelo antigo advogado de Donald Trump, algo que aconteceu esta sexta-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o The New York Times, as antigas funcionárias eleitorais vão receber cerca de 69 milhões de euros por danos causados e uma indemnização compensatória de cerca de 15 milhões de euros a Freeman e cerca de 18 milhões de euros a Moss, ambas por sofrimento emocional causado pela difamação.

Em declarações aos jornalistas depois de se conhecer a sentença final, Ruby Freeman definiu esta sexta-feira como sendo “um bom dia”, acrescentando que nenhuma quantia de dinheiro devolverá aquilo sofreu depois das acusações de Giuliani.