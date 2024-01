Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) desmantelou um esquema de corrupção relacionado com a compra de armamento para as forças armadas ucranianas e que terá lesado o erário público em quase 37 milhões de euros. Durante a operação, foram detidas cinco pessoas, que podem, agora, enfrentar penas de prisão de até 12 anos, explica o Guardian.

Segundo o SBU, os chamados serviços secretos, dois dos detidos são altos funcionários do Ministério da Defesa da Ucrânia, mais precisamente do departamento de Política Técnico-Militar, de Desenvolvimento de Armas e de Equipamento Militar. Entre os detidos estão ainda o diretor comercial da empresa ucraniana Lviv Arsenal e o representante de uma empresa estrangeira, sediada nos Balcãs.

СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів ➡️ https://t.co/Ped7ILKky0 pic.twitter.com/aV9D6HozqV — СБ України (@ServiceSsu) January 27, 2024

Os funcionário do Ministério da Defesa são suspeitos de terem engendrado um esquema com uma empresa de armamento, a Lviv Arsenal, para simular um contrato de compra de 100 mil morteiros. O Ministério da Defesa fez o pagamento mas a empresa não entregou o material ao Exército ucraniano. Ao mesmo tempo, parte do dinheiro pago pelo Estado ucraniano foi desviado para uma conta bancária nos Balcãs, de que seriam beneficiários as cinco pessoas agora detidas. Uma delas foi presa quando se preparava para deixar o país.

“De acordo com a investigação, antigos e atuais altos funcionários do Ministério da Defesa e chefes de empresas afiliadas estão envolvidos no desfalque”, refere o SBU, num comunicado, citado pela Reuters. A compra dos morteiros foi levada a cabo em agosto de 2022, seis meses depois do início da guerra na Ucrânia.

A corrupção é um fenómeno endémico na Ucrânia, entranhado, com grande intensidade, nas estruturas de poder políticas e militares do país. O ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, foi demitido em setembro de 2023 devido à existência de vários casos de corrupção nas forças armadas, que envolviam o fornecimentos de bens alimentares e de roupas aos militares.

Há cerca de um ano, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afastou do governo o vice-ministro das Infraestruturas — suspeito de ter recebido um suborno de 370 mil euros — e 15 altos funcionários do governo, cerca de metade suspeitos de estarem envolvidos em esquemas de corrupção. No verão, Zelensky demitiu todos os chefes dos departamentos regionais de recrutamento militar, também por suspeitas de corrupção.