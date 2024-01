Era uma sexta-feira de janeiro, igual a tantas outras, dois dias antes de um jogo da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra contra o Norwich. E logo de manhã, sem que ninguém estivesse à espera, uma era acabou: Jürgen Klopp anunciou que vai sair do Liverpool no final da temporada, encerrando um legado de quase uma década que inclui a conquista da Premier League, da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes.

Nas redes sociais, precisamente o meio que o clube escolheu para partilhar o vídeo onde o treinador alemão anunciava e justificava pessoalmente a decisão, depressa surgiram milhares de reações de adeptos. Entre choque, tristeza, incompreensão e a sempre constante gratidão, os adeptos do Liverpool ouviram as palavras de Jürgen Klopp como um verdadeiro fim de capítulo. E responderam com um momento que vai ficar na história do clube.

Em Anfield, à entrada para o tal jogo da Taça de Inglaterra contra o Norwich, as bancadas do estádio ergueram-se para uma ovação de pé ao treinador enquanto este caminhava para o banco de suplentes. Entre bandeiras, cachecóis e tarjas com a figura de Klopp, os adeptos soltaram um You’ll Never Walk Alone ainda mais emotivo e sonoro do que o habitual, com o alemão a ter muita dificuldade na hora de esconder as lágrimas que estavam claramente a querer aparecer.

As ondas de choque da saída de Jürgen Klopp vão prolongar-se até ao final da temporada, até porque o Liverpool está ainda a lutar pela Premier League, a Liga Europa, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga, mas o surpreendente anúncio já trouxe as naturais consequências. Desde logo, a busca por um sucessor — numa lista onde por agora o nome de Xabi Alonso surge praticamente sozinho, entre o facto de ter representado o Liverpool durante vários anos e a época impressionante que está a fazer no Bayer Leverkusen.

This video will make you cry. Jurgen Klopp in tears as Anfield sings You’ll Never Walk Alone after his announcement that he will be leaving the club at the end of the season♥️???? pic.twitter.com/qWk17jPi6A — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 28, 2024

Ainda assim, foi através das palavras de Virgil van Dijk que o universo dos reds ficou a perceber que a saída de Jürgen Klopp, mais do que a saída de um treinador, pode mesmo significar o espoletar de uma autêntica revolução no clube. Depois da goleada contra o Norwich, que carimbou o apuramento do Liverpool para a quinta eliminatória da Taça, o central neerlandês não deu como garantida a manutenção em Anfield com a chegada de um novo timoneiro.

“Essa é uma grande questão. Bem, não sei. Não sei mesmo. O clube terá uma grande tarefa em mãos e todos sabemos disso. Substituir o treinador, substituir a equipa técnica… Muita coisa vai mudar. O clube tem mesmo uma grande tarefa em mãos e estou muito curioso para perceber que direção vão tomar. Quando tudo for anunciado terei de ver a minha situação. Não posso dizer nada agora”, atirou o capitão do Liverpool, que tem contrato até junho de 2025.

Mais à frente, Van Dijk não quis comentar a possibilidade de a escolha recair em Xabi Alonso, preferindo sublinhar que este é “o fim da era de Jürgen Klopp”. “Estou muito contente por continuar a fazer parte dela e é por isso que não quero falar muito sobre isto. Ainda faço parte desta era. Esse é o meu objetivo principal agora e, se tudo correr bem, no final da temporada teremos o sucesso com que todos sonhamos e por que lutamos todos os dias. Mas nessa altura já teremos mais certezas sobre aquilo que o clube quer para o futuro e aí veremos”, acrescentou.

Pelo meio, começam a surgir pormenores sobre os bastidores da decisão do treinador alemão. O primeiro a falar sobre o assunto foi Gary Lineker, que garantiu que os jogadores tiveram conhecimento da decisão na manhã em que o vídeo foi partilhado — ou seja, pouco antes de sócios, adeptos e o resto do mundo. “Acho que os donos já sabiam há algum tempo, mas parece-me claro, e sei disto de fonte segura, que os jogadores não souberam de nada até à manhã do anúncio. Suponho que quisessem guardar segredo”, indicou o antigo internacional inglês, numa linha de pensamento que foi corroborada por Alan Shearer.

Já Rafa Benítez, que treinou o Liverpool durante seis temporadas e conquistou uma Liga dos Campeões e uma Taça de Inglaterra, deixou a ideia de que pode existir um motivo que não o cansaço a ditar a saída de Klopp. “Tenho uma vantagem, que é o facto de conhecer muita gente em Liverpool e dentro do clube. Sei o que aconteceu, basicamente. Sei mais umas coisas de dentro, que têm mais mérito do que decidir ficar. Ele decide isto e dá tempo ao clube para se reorganizar. O que, se olharmos bem para as coisas, é muito alemão. Não foi um choque”, defendeu o treinador espanhol.