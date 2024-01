Uma das virtudes dos vencedores é que sabem sempre como sair em grande. Jurgen Klopp conquistou literalmente tudo o que podia com o Liverpool e, no dia em que anunciou que está de saída do clube no final da temporada, encontra-se no topo da Premier League. Fez o anúncio, surpreendente, com a franqueza e frontalidade que o caracterizaram ao longo das nove temporadas em que esteve nos reds.

“Vou sair do clube no final da época. Compreendo que é um choque para muitas pessoas que o estão a ouvir pela primeira vez, mas posso explicar ou, pelo menos, tentar”, divulgou Klopp numa entrevista partilhada nos canais do Liverpool. “Adoro tudo neste clube. Adoro tudo na cidade, adoro os adeptos, adoro a equipa, adoro o staff, adoro tudo. Estou convencido de que esta é a decisão que tenho que tomar. Estou a ficar sem energia. Já o descobri há algum tempo. Tinha que o anunciar a determinada altura. Estou completamente bem agora, mas sei que não posso cumprir a tarefa de novo, de novo, de novo e de novo… Depois de todos os anos em que estivemos juntos, depois de tudo que passámos juntos, o respeito e o amor cresceu por vocês e devo-vos a verdade”.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Klopp viveu Anfield como poucos e voltou a fazer do Liverpool o Liverpool. Por isso, como diz música mais icónica do clube, nunca vai caminhar sozinho. Correu como um adepto pelo relvado a celebrar os golos da campanha gloriosa na Liga dos Campeões 2018/19, sempre num estilo elétrico. Ousou construir uma equipa antagónica à de Guardiola e com ela intrometer-se no ciclo vitorioso do Manchester City no que à Premier League diz respeito. No meio da identidade tática que desenvolveu no Liverpool, não raras vezes esteve com os adeptos em bares enquanto lhe ouvia as queixas.

O Liverpool está no topo do campeonato e Klopp, no dia em que dá início à última dança no banco dos reds, tem a legítima aspiração de sair com mais mais um título, o que seria impensável quando o alemão chegou ao clube. Com a Premier League conquistada em 2020, o técnico de 56 anos devolveu, 30 anos depois, o troféu de campeão ao Liverpool.

“Adorava colocar mais alguns capítulos nesse livro maravilhoso que escrevemos juntos desde que estamos aqui. Isso é o que eu quero”, continuou. “A mensagem que tenho para os adeptos é que queria muito que eles aceitassem a decisão. Isso seria muito bom. Se puder pedir mais alguma coisa, além de pedir que não cantem a minha música, depois de pedir que façam barulho no estádio e coisas desse género, é que não tornem os próximos jogos algo sobre mim, porque não é necessário. A única coisa que sempre quis foi o apoio completo para a equipa, não para mim. Conheço a nossa relação, não preciso de nenhum tipo de prova”.

Além da boa posição na Premier League, o Liverpool está ainda na FA Cup, na Liga Europa e tem já garantida a final da Taça da Liga contra o Chelsea. Além de Klopp, também a restante equipa técnica, onde se inclui o português Vítor Matos, vai abandonar o clube.