Apontando o dedo à direita e a um “processo de canibalização” que fica exposto a cada debate que passa, a esquerda continua a preferir mostrar-se em harmonia, debatendo de forma “construtiva” e sem se atacar mutuamente. As expressões citadas são de Rui Tavares, que falou assim das diferenças entre esquerda e direita durante um debate tranquilo e cordial com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, em que ambos fizeram questão de se mostrar disponíveis para “convergências” e divergiram onde era mais expectável: na visão que têm sobre a União Europeia, partindo do caso da Ucrânia.

O debate começou precisamente pelas possibilidades que têm de convergir. Por um lado, com um PCP que parece cada vez mais disponível a conversar com o PS e o resto da esquerda: Paulo Raimundo voltou a referir, em vários momentos, o papel que o PCP teve ao “virar o tabuleiro” político em 2015 (leia-se, a dar início à geringonça que Rui Tavares, então fora do Parlamento, já desejava) e prometeu “nunca falhar a uma convergência” que dê respostas aos problemas “concretos” das pessoas, apontando para várias áreas prioritárias (salários e pensões, SNS, habitação e questões laborais).

Por outro lado, Rui Tavares respondeu ao apelo de Pedro Nuno Santos ao voto útil: se o secretário-geral do PS disse que um voto no seu partido servirá para implementar as ideias do Livre, Tavares ironizou dizendo que “votar no PS às vezes nem para implementar as ideias do PS serve” e recusando que os partidos sejam “autossuficientes“. Foi precisamente por isso que defendeu a forma “construtiva” como a esquerda se tem mostrado nestes debates, lembrando a “instabilidade” que a extrema-direita trouxe a países como os Estados Unidos ou o Brasil — e, ao ouvir Raimundo defender que o PS nunca tomará as medidas necessárias por “vontade própria”, concordou: “É evidente”.

