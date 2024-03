A atriz de Hollywood Olivia Munn revelou que no ano passado recebeu um diagnóstico de cancro da mama e, nos últimos 10 meses, foi sujeita a quatro intervenções cirúrgicas, incluindo uma mastectomia dupla. A descoberta de que tinha um cancro do tipo Luminal B só foi feita depois de 90 testes terem dado resultado negativo.

O cancro era “agressivo” e de “evolução rápida”, mas foi diagnosticado com “tempo suficiente” para que se pudesse pensar na opção de fazer as mastectomias, disse a norte-americana, de 43 anos, que entrou em Magic Mike, Iron Man 2 e X-Men: Apocalypse. A atriz publicou na rede social Instagram fotos e vídeos que mostram a atriz em tratamento no hospital.

Olivia Munn tinha feito largas dezenas de testes genéticos diferentes, além de uma biópsia, depois de ter sido identificada uma “alta pontuação numa avaliação do risco de cancro da mama”. O resultado da biópsia mostrou que a estrela do cinema, que foi operada 30 dias depois, tinha cancro Luminal B em ambos os seios.

“Passei de me sentir completamente bem, num dia, para acordar numa cama de hospital após uma cirurgia de 10 horas, no dia seguinte”, confessou Munn nas redes sociais depois de ter marcado presença na cerimónia dos Óscares, há três dias. “Tenho sorte”, acrescentou. A atriz agradeceu a presença e o apoio do companheiro, o comediante John Mulaney, com quem tem um filho de dois anos.

“Estou muito grata ao John pelas noites que passou a pesquisar o significado de cada operação, os efeitos secundários da medicação e a recuperação que poderia esperar. Por ter estado presente antes de eu ser operada e por ter estado presente quando acordei, colocando fotografias emolduradas do nosso menino Malcolm para que fosse a primeira coisa que eu via quando abrisse os olhos”, disse a atriz.