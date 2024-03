O território (re)imaginado de Enzo Cucchi

Não é por acaso que, por mais do que uma vez, o italiano Enzo Cucchi (1949) foi descrito como poeta e mago. Contador de histórias nato, influenciado pela tradição oral, este artista – que se apresenta pela primeira vez em Portugal de forma antológica – tem assumido a postura de um alquimista perante a matéria. O seu corpo de trabalho, que deambula entre o desenho, a pintura e a escultura, invoca mitos e referências históricas, mas é na plasticidade que encontra o seu desígnio artístico. “Quando olhamos para uma obra de arte devemos ter sempre o poder de reimaginar, porque entramos num território aberto às diversas interpretações”, diz. Para dar a conhecer o seu universo pictórico, simbólico e figurativo, a Culturgest, em Lisboa, inaugurou esta sexta-feira, dia 16, duas exposições: Mezzocane, que reúne uma seleção alargada de obras, produzidas desde a década de 1980; e ainda Il Libraio e l’artista, onde se reúne trabalhos que desenvolveu na área da produção gráfica.

Centramo-nos na sua produção plástica: entre as cerca de 180 peças que compõem a exposição Mezzocane, encontramos desenhos, pinturas e esculturas num labirinto imagético que o próprio ajudou a construir, juntamente com o curador Bruno Marchand. Na sua imposta deambulação, os espaços vazios são silêncios face a uma composição polifónica e operática. Trata-se de uma mostra multiforme que não só reforça a singularidade identitária do artista, como explica o curador, como abandona a ideia de que a arte transporta em si uma mensagem. “Todo o tipo de leituras são uma espécie de postura autoritária sobre as peças. Por oposição a isso, este artista quer que a nossa sensibilidade e predisposição no momento de olharmos para as peças seja o que faz realmente a ligação com a nossa capacidade de imaginar”, realça Bruno Marchand.

A explicação para esta postura é histórica e elucida muito do seu percurso como autodidata. Desde o final dos anos 70 que Enzo Cucchi se tornou numa das figuras proeminentes do chamado do movimento Transavanguardia, neologismo com que o curador Achile Bonito Oliva batizou a arte neo-expressionista que despontava naqueles anos, e que não só reintroduzia o lado figurativo na pintura e na escultura, como surgia também em resposta face à arte minimalista e conceptual que tinha ganho espaço. Junto de Sandro Chia, Francesco Clemente, Nicola De Maria e Mimmo Paladino, o movimento tornou-se conhecido internacionalmente ao longo da década seguinte, com diversas mostras itinerantes, e pela participação na Documenta 7, em 1982.