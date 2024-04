O filme Le Deuxième Act (The Second Act), do realizador francês Quentin Dupieux, foi o título escolhido para abrir o Festival de Cannes, anunciou esta quarta-feira a organização. A comédia do autor de Yannick (2023) vai ser exibida fora de competição na 77ª edição do festival de cinema, que acontece de 14 a 25 de maio naquela cidade francesa.

A direção do festival comunicou o filme de abertura, a 14 de maio, precisando que nesse dia o filme se estreia no mercado francês — não há, por enquanto, data prevista para a obra chegar a Portugal.

De acordo com o texto publicado na página do festival, Le Deuxième Act é uma “comédia em quatro partes” em que “Florence quer apresentar David, o homem por quem está perdidamente apaixonada, ao pai, Guillaume. Porém, David não se sente atraído por Florence e quer atirá-la para os braços do seu amigo Willy. As quatro personagens encontram-se num restaurante no meio do nada.” O filme de uma hora e 16 minutos conta com Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard e Manuel Guillot no elenco.

É um regresso do realizador de 49 anos ao festival, depois de por ali ter passado em 2022, com Smoking Causes Coughing, também na secção não-competitiva. Em Portugal, a obra do cineasta foi alvo de uma “Mostra Essencial” (assim se designava o ciclo) no Cinema Fernando Lopes, em Lisboa, em março. Na seleção constavam dois títulos inéditos em Portugal, um deles Daaaaaalí!, que deverá ter estreia comercial em breve.

A programação oficial do Festival de Cannes, que este ano tem na presidência do júri a realizadora Greta Gerwig (Ladybug, Mulherzinhas, Barbie) é anunciada a 11 de abril. O único outro filme já confirmado é Furiosa: A Mad Max Saga, de George Miller.