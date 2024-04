Portugal vai enviar 54 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e 53 agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) para reforçar o dispositivo de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024, confirmaram esta sexta-feira à Lusa as autoridades nacionais.

Questionada pela agência Lusa, a GNR confirmou o destacamento de “54 militares para apoiar e reforçar as autoridades policiais francesas na operação de segurança aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos”, este verão, em Paris, “no âmbito da cooperação policial internacional e em resposta ao pedido de colaboração efetuado”.

“A GNR irá assegurar o reforço do policiamento, de uma forma conjunta e integrada com as forças e serviços de segurança francesas, através de ações de patrulhamento apeado e a cavalo, de segurança e fraude documental, de controlo de fronteiras e de deteção de explosivos com binómios cinotécnicos, nas cidades de Paris, Bordéus, Marselha e Chateauroux”, detalhou a força de segurança militar.

A PSP conta enviar um contingente com 53 polícias, para apoiar as forças de segurança francesas nos Jogos Olímpicos, entre 26 de julho e 11 de agosto.

“A PSP vai enviar um contingente de 53 polícias para França, no âmbito dos Jogos Olímpicos, em apoio às forças de segurança francesas. O contingente de polícias sairá de Portugal, desfasadamente, a partir do dia 23 de julho de 2024 e terá o seu regresso, também ele desfasado, até 12 de agosto”, explicou a polícia.

À Lusa, a fonte da força policial explicou que o contingente nacional vai contar com equipas especializadas em cinotecnia e em inativação de engenhos explosivos, bem como polícias com a especialidade em patrulhamento e segurança em transportes públicos, entre as demais valências da PSP.

Até ao momento, Portugal assegurou 40 quotas para os Jogos Olímpicos Paris2024, que vão ser disputados entre 26 de julho e 11 de agosto, nas modalidades de atletismo, canoagem, ciclismo, equestre, ginástica, natação, surf, ténis de mesa, tiro com armas de caça, triatlo e vela.

Os Jogos Paralímpicos Paris2024 vão decorrer entre 28 de agosto e 8 de setembro.