Uma criança de oito anos morreu e quatro escuteiros ficaram feridos devido a um atropelamento, este domingo, em Barcelos.

De acordo com o Correio da Manhã, as cinco vítimas — duas com oito anos, uma com 13, outra com 14 e um jovem de 21 anos — estavam num encontro de escuteiros no adro de uma igreja em Lijó quando uma condutora errou a manobra e os atropelou.

Além da criança que morreu, dois dos jovens, um de 13 e um de 21 anos, estão feridos com gravidade, sendo que todos foram transportados para o Hospital de Braga.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente e no local estão equipas com psicólogos do INEM.