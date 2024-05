Médicos acusam IPO do Porto de cortar suplemento de dedicação plena e ameaçam levar caso à ministra da Saúde

A médica oncologista, que trabalha precisamente no IPO do Porto, lembra que “os pressupostos da dedicação plena implicam o aumento da jornada diária de trabalho para nove horas, em vez de oito; a perda de descanso compensatório depois de um médico fazer uma noite e o trabalho ao sábado para quem não faz urgência”. Joana Bordalo e Sá explica que a adesão ao regime — aprovado ainda pelo anterior executivo do Partido Socialista e ao qual já aderiu um quarto dos especialistas do SNS (cerca de 2800 médicos, segundo o último balanço) — prevê uma “desregulamentação” do horário de trabalho, ou seja, uma distribuição possivelmente assimétrica da carga horária semanal a cada período de oito semanas de trabalho.

Sindicato não dá razão aos médicos. “Se há incumprimento, não é pago o suplemento”

“Os colegas podem ter semanas de mais de 50 horas, mas depois têm outras em que não completam as 40 horas. As contas são feitas num período de oito semanas: nesse período têm de fazer 320 horas, ou seja, uma média de 40 horas por semana”, detalha a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte, acrescentando que o regime de dedicação plena implica mais “um mês a um mês e meio de trabalho normal por ano”.

No caso do grupo de 14 médicos do IPO que contesta o corte no suplemento, a dirigente sindical admite que, ao deixarem de cumprir o horário definido pela direção clínica, os médicos sabiam que não receberiam o valor referente ao suplemento. “Se há incumprimento, não é pago o suplemento”, realça Joana Bordalo e Sá.

Contudo, os médicos — dos serviços de Oncologia Médica e Oncologia Cirúrgica — consideram que não violaram “nenhum dos pressupostos” do regime e por isso não o estão a incumprir. Acusam a administração do IPO do Porto, liderada por Júlio Oliveira, de “coação”. A situação, realçam, “é totalmente inadmissível, podendo, inclusive, ressoar a abuso de poder em exercício de funções públicas”.

Os especialistas alertam que a introdução de trabalho ao sábado vai diminuir “obrigatoriamente” o número de consultas e cirurgias realizadas durante a semana “e que se traduzirá em perda de qualidade de assistência aos doentes oncológicos”. A presidente do Sindicato dos Médicos do Norte nega que esteja em causa a qualidade dos cuidados aos doentes e sublinha até que o serviço em que trabalho — o de Oncologia Médica — tem um corpo clínico “composto”, com 39 médicos. “Os doentes não vão ficar prejudicados”, garante.

Perante a falta de entendimento com o IPO do Porto quanto ao horário de trabalho e ao pagamento do suplemento, os médicos revelam que vão levar o caso à Autoridade para as Condições do Trabalho e solicitar a “intervenção direta da ministra da Saúde, em prol do que consideram ser os valores do SNS e o bem dos doentes oncológicos”, uma vez que a administração do IPO se mostra “irredutível” face às diligências já realizadas e que, sublinham, tiveram como objetivo “demonstrar o prejuízo para os doentes e as iniquidades existentes na instituição, nomeadamente em relação a outros médicos que desempenham as mesmas funções mas que não aderiram ao regime de dedicação plena”.

O regime de dedicação plena está, aliás, a causar tensão entre médicos e administrações hospitalares em vários hospitais. Em alguns casos, as unidades estão a dificultar a adesão dos médicos e noutros são os profissionais estão a ser pressionados a aderir ao regime, diz Joana Bordalo e Sá.