Regime de dedicação plena com fraca adesão em Lisboa. Gestores hospitalares na expectativa quanto ao aumento de cirurgias e consultas

O Ministério da Saúde fez saber, esta terça-feira, que quase 2900 médicos hospitalares do SNS — cerca de 24% do total de clínicos elegíveis — já aderiram ao regime de dedicação plena, que prevê um acréscimo do rendimento mensal de 25% em troca do aumento do horário das horas extra anuais e do trabalho aos sábados, entre outros aspetos. No entanto, como acontece frequentemente, a média nacional esconde grandes assimetrias regionais, com alguns hospitais da região norte a registarem taxas de adesão de 30%, enquanto, nos maiores hospitais da região de Lisboa menos de 20% dos clínicos aderiu ao regime.

Ao fim de dois meses, 2860 médicos aceitaram trabalhar no SNS ao abrigo do regime de dedicação plena, o que representa cerca de 24% do universo de 12 mil especialistas que trabalham nos hospitais do SNS e que podem aderir ao regime, segundo dados enviados pelo Ministério da Saúde ao Observador.

O número total de médicos especialistas nos hospitais do SNS é de cerca de 15 mil, mas mais de 2.500 estão no regime de dedicação exclusiva, um outro modelo cujas adesões encerraram há vários anos mas em que ainda se mantêm um número significativo de médicos. Há ainda cerca de 10 mil internos, que não são elegíveis, uma vez que o regime se aplica apenas a médicos especialistas.

Hospitais do norte registam maior adesão. Setor privado condiciona médicos no sul

Para a tutela, o balanço dos dois primeiros meses de adesão à dedicação plena “é francamente positivo”. Contudo, o impacto do aumento do tempo de trabalho dos médicos no SNS não se está a fazer sentir da mesma forma em todo o país. Analisando os dados por Unidades Locais de Saúde (ULS), percebe-se que o modelo de dedicação plena tem tido uma adesão bastante forte na zona norte, que concentra quase 60% dos 2860 médicos que aderiram ao regime. Já a região de Lisboa e Vale do Tejo tem apenas 23,7% dos médicos aderentes, seguida da região Centro, com 13,4%, do Algarve, com 2,4% e do Alentejo, com 0,9%.

O Observador questionou as ULS que registaram mais adesões (em termos absolutos) ao regime de dedicação plena, de modo a perceber quantos médicos fazem parte dos quadros e, assim, apurar a percentagem de clínicos que aderiu ao modelo. As ULS de São João e Santo António, ambas no Porto, foram as que registaram o maior número de adesões de especialistas. No primeiro caso, 355 dos 1050 médicos especialistas já aderiram (cerca de um terço, 34%), enquanto na ULS de Santo António aderiram 253 dos 891 especialistas, ou seja, 28% dos médicos do quadro.

Por outro lado, nas regiões onde existe maior carência de médicos (nomeadamente em Lisboa e Vale do Tejo), a adesão tem sido reduzida. Na ULS Santa Maria, em Lisboa, aderiram a este regime apenas 147 médicos especialistas. Tendo em conta que, segundo informação da ULS enviadas ao Observador, trabalham 916 médicos elegíveis nesta ULS (que engloba os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente), o regime de dedicação plena convenceu apenas 16% dos clínicos.