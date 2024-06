Em atualização

Sindicatos e Governo voltaram, pela quarta vez, a discutir o aumento do suplemento de risco da PSP e da GNR, numa reunião que ainda está a decorrer. A negociação tem vindo a ganhar novos contornos a cada reunião e esperava-se que esta terça-feira o Ministério da Administração Interna tivesse uma resposta para dar à Plataforma dos Sindicatos da PSP e Associações da GNR sobre a proposta enviada na semana passada. Esta nova proposta dos sindicatos abre a possibilidade de aumentos faseados, tal como aconteceu, por exemplo, com a recuperação do tempo de serviços dos professores.

E foi, de facto, dada uma resposta por parte do Ministério da Administração Interna: aumentar já este ano a componente fixa do suplemento em 190 e aumentar 40 euros no próximo ano. No fundo, a tutela aceitou um aumento faseado, mas apresentou apenas mais 50 euros do que na última reunião. Os sindicatos da PSP não aceitaram a proposta. “Nunca”, disse ao Observador fonte de uma das estruturas sindicais.

Assim, com esta proposta do Governo, a PSP e a GNR ficaria com um suplemento de 290 euros já este ano — os atuais 100 euros mais 190 euros de aumento — e com a componente fixa já existente de 20% calculada a partir do salário de cada trabalhador. No próximo ano, a componente fixa do suplemento subiria para os 330 euros.

A reunião ainda não terminou, tendo o ministério liderado por Margarida Blasco pedido um intervalo.

A proposta dos sindicatos da PSP e da GNR era fixar um aumento de 300 euros já este ano, deixando o restante aumento para os próximos dois anos. O objetivo será chegar aos cerca de 600 euros de aumento em 2026.

Propostas anteriores

As propostas da tutela têm evoluído de reunião para reunião. As primeiras duas começaram por dividir os suplementos em três categorias, deixando de lado o sistema de suplemento bipartido. No primeiro documento apresentado, estabelecia-se um aumento de 7% para guardas e agentes, de 9% para sargentos e chefes e de 10% para oficiais.

Estes valores seriam sempre calculados tendo como referência o ordenado do comandante-geral da GNR e do diretor nacional da PSP, que é fixado pela tabela remuneratória única e pela posição 86 — que corresponde a 5.216,22€ brutos mensais. Assim, o aumento seria de 365 euros para guardas e agentes, 469 euros para sargentos e chefes e 625 euros para oficiais.

Recusada esta proposta, a ministra Margarida Blasco voltou com a mesma fórmula, mas com mais dinheiro. A segunda proposta estabelecia um aumento de 10% para guardas e agentes (521 euros), de 12% para sargentos e chefes (625 euros) e de 14% para oficiais (730 euros) — um aumento de 156 euros face à proposta anterior.

Mas as estruturas sindicais disseram que o valor continuava a ser baixo, que recusavam aceitar tal proposta e explicaram ainda que não aceitavam um suplemento dividido em três categorias, tendo em conta que na PSP e na GNR existem mais de dez categorias. E a tutela acabou por abandonar as duas propostas anteriores e avançou para um suplemento pago em duas componentes — uma fixa e uma variável –, tal como acontece neste momento.

A última proposta do Governo propunha então aumentar a componente fixa do suplemento de risco, em todas as categorias, em 180 euros, passando assim dos 100 para os 280 euros. Em relação à componente variável, o Governo decidiu manter os 20% calculados a partir do salário de cada um dos profissionais. Mas os sindicatos também não aceitaram.