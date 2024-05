Suplementos. Plataforma que representa PSP e GNR abre porta a aumentos faseados (o que pode levar a cisão interna), mas não exclui protestos

Três reuniões e três propostas do Ministério da Administração Interna depois, Governo e sindicatos da PSP e GNR continuam sem acordo sobre um aumento do valor pago pelo suplemento por serviço. A última proposta foi recusada ao final do dia desta quinta-feira, mas as estruturas sindicais acreditam que pode existir um caminho para alcançar o objetivo: o aumento de 540 euros para todos. Primeiro, porque a última proposta já se aproxima das pretensões dos sindicatos, ainda que apenas na forma e não nos valores. Depois, porque há a hipótese, do lado dos representantes dos polícias e militares da GNR, de aceitar um cenário de aumentos faseados, segundo apurou o Observador junto de fonte da plataforma que está em negociações com o Governo — o que poderá levar a uma cisão entre sindicatos.

Estes aumentos funcionariam à semelhança daquilo que está a acontecer com a recuperação do tempo de serviço dos professores. Neste caso, não estaria em causa uma recuperação de tempo de serviço congelado, mas aumentos sucessivos do suplemento de missão ao longo dos próximos anos. Se assim for, PSP e GNR conseguirão os aumentos que pretendem, ainda que não de forma imediata, estabelecendo assim um compromisso com o Governo. Esta questão será definida na próxima reunião da Plataforma dos Sindicatos da PSP e Associações da GNR, que está marcada para a próxima segunda-feira.

Ainda assim, mesmo com uma esperança no horizonte, os sindicatos não excluem regressar aos protestos, tal como aconteceu no início do ano. A decisão deverá ser tomada também na próxima reunião.

Evolução das propostas: da divisão por três categorias ao regresso à forma que está em vigor

As três propostas apresentadas pela ministra da Administração Interna nas reuniões com os sindicatos têm vindo a evoluir, sendo a última a mais próxima daquilo que os representantes dos polícias têm exigido, no que se refere à forma. O que existe neste momento é um suplemento por serviço e risco que está dividido em duas partes — uma componente fixa de 100 euros e uma componente variável que corresponde a 20% do respetivo salário de cada trabalhador. Por exemplo, na PSP, tal como o Observador avançou em janeiro deste ano, cerca de 80% ganham um suplemento que varia entre os 300 e os 400 euros.

Os sindicatos querem manter esta fórmula, continuando a dividir o suplemento em dois (uma componente fixa e outra variável), e a sua proposta tem sido aumentar a componente fixa, para todos, em 540 euros.