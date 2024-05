Em atualização

Depois de duas reuniões em que não houve entendimento entre sindicatos e Governo, os representantes da PSP e da GNR voltam esta quinta-feira ao Ministério da Administração Interna para ouvir uma nova proposta. É isso que, pelo menos, os sindicatos esperam ouvir da ministra Margarida Blasco, adiantou Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, ao Observador. Os sindicatos da PSP já estão reunidos com o Governo, com uma hora de atraso, e depois, às 19h, será a vez dos sindicatos da GNR.

Esta é a terceira vez que os sindicatos vão até ao edifício do Ministério da Administração Interna. As últimas duas reuniões não resultaram num entendimento, tendo os sindicatos exigido mais do que aquilo que foi apresentado. No último encontro, que aconteceu na semana passada, Margarida Blasco apresentou a mesma proposta à PSP e à GNR e subiu ligeiramente as percentagens dos suplementos em relação à primeira proposta: 10% (proposta anterior era de 7%) para guardas e agentes, 12% (proposta anterior era de 9%) para sargentos e chefes e 14% (proposta anterior era de 10%) para oficiais. E já está marcada uma nova reunião para o dia 22 de maio.

Este valor é calculado tendo como referência o ordenado do comandante-geral da GNR e do diretor nacional da PSP, que é fixado pela tabela remuneratória única e pela posição 86 — que corresponde a 5.216,22€. Assim, o aumento seria, em valores brutos, de 521€ para guardas e agentes, 625€ para sargentos e chefes e 730€ para oficiais — mais 156 euros para todas as categorias face à primeira proposta apresentada no início do mês.

Os sindicatos têm dito que não vão aceitar menos do que os cerca de 600 euros de suplementos, ficando assim ao nível das carreiras da Polícia Judiciária. No final do ano passado, foi dado à Polícia Judiciária um subsídio, cujo valor mais baixo está fixado nos 664 euros. Neste momento, o suplemento das forças de segurança está divido em duas partes: uma fixa, que é de 100 euros para todos os elementos — desde o ordenado mais baixo ao mais elevado –, e uma variável, que corresponde a 20% do respetivo salário. E existe ainda o subsídio de patrulha e o subsídio de turno.

Em janeiro deste ano, depois dos primeiros protestos das forças de segurança, a Direção Nacional da PSP adiantou ao Observador que, de um total de 20.296 profissionais da instituição, apenas 159 ganham mais de 600 euros de Suplemento por Serviço nas Forças de Segurança. Este é, aliás, o patamar a partir do qual pode ser feita a comparação com a atualização dos suplementos da PJ, tutelada pelo Ministério da Justiça, já que o valor mais baixo de suplemento pago a quem está na carreira especial de segurança da PJ é 664,63 euros.