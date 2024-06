Cuidar da nossa saúde digestiva tem impacto na nossa qualidade de vida, no nosso sistema imunitário e na saúde em geral. Isto porque no aparelho digestivo existe um sistema nervoso autónomo, formado por milhões de neurónios que estão em constante comunicação com o cérebro e interfere com a saúde e com o nosso bem-estar físico e emocional.

Nesta rubrica, em que se fala do segundo cérebro, vamos saber mais sobre esta incrível relação intestino cérebro.

Já ouviu falar de microbioma, microbiota intestinal ou bifidobactérias? Pois bem, é mais simples do que parece. Vamos partilhar conhecimento sobre o microbioma na saúde intestinal, dos seus impactos do seu bem-estar geral e deixar alguns ensinamentos para o nosso bem-estar digestivo e imunitário!

Falaremos, no próximo dia 7 de junho, sobre a relação entre o nosso cérebro e intestino. A partir das 16 horas, hora em que estreia no site, Facebook e LinkedIn do Observador, não pode perder a talk “O cérebro que não sabia a importância do intestino”, com Eduardo Sá, Psicólogo Clínico e Psicanalista, e Miguel Raimundo, Presidente da SPIMP, Sociedade Portuguesa para a Inovação em Microbioma e Probióticos, numa conversa moderada pela host Ana Filipa Rosa.

Não perca esta conversa sobre a relação entre o cérebro e o intestino.

Tome nota: dia 7 de junho às 16h no site, Facebook ou LinkedIn do Observador.

